Происшествия

REGNUMREGNUMВ Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.
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Поиски пропавшего пассажира с затонувшего в Крыму катера приостановлены

Интерфакс12:57

В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра

РИА Новости13:37

Три квадрокоптера задействованы в поисковой операции в Крыму, где затонул катер

ТАСС11:20

У берегов Крыма затонул прогулочный катер с туристами

Крымская газета08:04

Власти Судака рассказали подробности катастрофы с прогулочным катером

РИА Новости Крым09:45

СК начал проверку по факту крушения катера под Судаком

Крым 2412:17

Три беспилотника МЧС приступили к поиску пассажирки затонувшего под Судаком катера

ИА Крыминформ11:03
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Музыка

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Автоспорт

Квят раскритиковал дебют Албона за «Ред Булл»

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят сказал, что не понимает хвалебных отзывов о дебюте его экс-партнера по команде "Торо Россо" Александера Албона за "Ред Булл".
РИА Новости 12:04
Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Происшествия

Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Происшествия

В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек

В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика

Евросоюз приостанавливает импорт яблок и груш из Украины

Пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации сообщила о приостановке закупок фруктов импортерами из стран Европейского союза.
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Политика

На ВЭФ началась встреча Путина и Виктора Медведчука

Ранее в четверг Медведчук заявил, что хотел бы встретиться в рамках Восточного экономического форума с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможность такой встречи будет зависеть от воли российского лидера.
РИА Новости 06:45
Музыка

Фредди Меркьюри сегодня могло бы исполниться 73 года

В четверг, 5 сентября, свой 73-й день рождения мог бы отметить музыкант Фредди Меркьюри.
Актуальные Новости 01:41
Политика

Киевский суд освободил свидетеля из ДНР по делу о сбитом Boeing

РБК 06:09
Гаджеты

Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019

Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com 14:55
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Происшествия

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

РИА Новости 08:37
Космос

Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами

Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
Индикатор вчера в 13:00
Гаджеты

Nokia перевыпустила раскладушку 2720 c 4G-интернетом и WhatsApp

РБК 14:25
Авто

За две недели до премьеры Hyundai полностью раскрыл новый хэтч HB20

Тизер хэтчбека HB20 следующей генерации Hyundai опубликовал на этой неделе, и заодно раскрыл дату официальной премьеры – 16 сентября.
FormaCar 04:50
Интернет

Соцсеть Facebook запустила сервис для знакомств

Сервис получил название Facebook Dating.
Клопс 14:28
Шоу-бизнес

Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.
Газета.Ru 14:56
Хоккей

Гомоляко: попросил бы у Путина денег для хоккея в Сочи

Попрошу денег для хоккея в Сочи.
Чемпионат 14:43
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Экономика

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
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