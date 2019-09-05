Происшествия
REGNUMВ Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.
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Происшествия
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Финансы
Эксперты считают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 7%
На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может снизиться на 25 базисных пунктов до 7%, считают опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru 10:31
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»
Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Гаджеты
Sony представила смартфон Sony Xperia 5
Ореанда-Новости 09:15
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Культура
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире радиостанции «Новое время» в Киеве ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
BFM.ru 13:11
Армия и оружие
Интегрированные системы управления для кораблей ВМФ создаются в России
В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок, сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления.
ТК Звезда 09:42
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Общество
Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы
Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости 10:35
Политика
В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Общество
Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купит виллу на Бали за 20 миллионов рублей
Известная певица Ольга Бузова планирует купить недвижимость на Бали. Артистка уже присмотрела себе виллу на берегу моря.
Территория новостей 12:15
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
РИА Новости вчера в 01:03
Космос
Первый пуск «Ангары» с Восточного проведут в 2023 году
Первый пуск "Ангары" должен состояться на космодроме Восточный в 2023 году, сообщили "РГ" в "Роскосмосе".
Российская газета 03 сентября в 07:04
Политика
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit
Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета 17:51