Происшествия
REGNUMВ Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.
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Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
REGNUM 03 сентября в 17:43
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Авто
Volvo демонстрирует уверенную динамику мировых продаж
Шведская компания Volvo отчиталась о росте продаж своей продукции на всех ключевых рынках планеты.
Picsnews.net 13:18
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Путин поговоркой ответил на слова Абэ о доверии
Президент России Владимир Путин поговоркой ответил на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о честности японских обещаний.
iReactor 05:31
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня 05:11
Политика
Премьер Малайзии не доверяет выводам ССГ о виновных в крушении MH17
Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в правильности выводов Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении пассажирского самолёта Boeing MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.
REGNUM 02:56
Происшествия
Военный Ми-8 разбился в Саратовской области
В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 08:55
Экономика
Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%.
Известия 17:02
Общество
Тайфун «Линлин» обойдет Приморье стороной
Как сообщает Примгидромет, 7-8 сентября в Приморье пройдут дожди, выпадет с 10-30 мм осадков, в южных районах и западной половине ожидаются сильные дожди с общим количеством 40-70 мм.
EastRussia 21:35
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости 22:31
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Гаджеты
Xiaomi выпустит новую технологию беспроводной зарядки
Компания Xiaomi готовит новую технологию беспроводной зарядки для смартфонов. Об этом говорит тизер из китайской социальной сети Weibo.
The GEEK 03:50
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК 15:13
Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания 08:49
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Общество
Университет в США оштрафован на рекордную сумму из-за секс-скандала
Университет штата Мичиган оштрафован на рекордные 4,5 млн долларов за неспособность защитить студентов от "сексуального насилия".
РЕН ТВ 14:48
Кино
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова
Российская газета 08:47
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52