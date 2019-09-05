В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

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