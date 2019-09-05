В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

Происшествия Навальный сообщил об обысках в ФБК Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

Армия и оружие США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Авто Стали известны цены на Lada Granta Drive Active Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.

Армия и оружие Российский Ка-52 и танк «Армата» оказались в прицеле американской боевой системы с ИИ Американская корпорация «Raytheon» опубликовала концепцию своей новейшей военной системы с искусственным интеллектом (ИИ), на которой в качестве мишеней представлены танки Т-14 «Армата» и ударный вертолёта Ка-52.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

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Общество Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин» В Приморском крае объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Линлин», который принесет сильные осадки 7–9 сентября.

Общество В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.

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