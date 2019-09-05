Происшествия
REGNUMВ Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.
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Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс 13:07
Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания 08:49
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня 05:11
Армия и оружие
Российский Ка-52 и танк «Армата» оказались в прицеле американской боевой системы с ИИ
Американская корпорация «Raytheon» опубликовала концепцию своей новейшей военной системы с искусственным интеллектом (ИИ), на которой в качестве мишеней представлены танки Т-14 «Армата» и ударный вертолёта Ка-52.
Avia.pro 17:21
Футбол
Могилевец вернулся к тренировкам после травмы
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 17:29
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Космос
В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов
Подмосковье Сегодня 05:37
Футбол
«Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел раньше
Спорт-Экспресс 18:49
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия 17:33
Музыка
Скончался исполнитель песни «Вся жизнь впереди» Юрий Петерсон
На 72-м году жизни скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.
Интерфакс 14:04
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российская газета 04:01
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Линлин», который принесет сильные осадки 7–9 сентября.
Известия 05:13
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Общество
В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды
Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.
РИА Новости 10:50
Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Политика
Собчак уличили в незнании международного права после слов о Крыме
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин уличил Ксению Собчак, выпускницу МГИМО, в незнании международного права До этого Собчак, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году, в интервью украинской радиостанции заявила о "нарушении Россией международных договоренностей" и необходимости "вернуть Крым Украине".
Газета.Ru 07:00
Политика
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава рассказала, что из-за событий 20 июня в Тбилиси и последовавших за ними действий со стороны властей России туристический имидж страны потерпел серьезный ущерб, однако грузинские власти использовали все силы для возвращения репутации.
РИА Новости 16:38
Политика
Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока
В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
ФедералПресс вчера в 11:30
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом
Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport 15:55