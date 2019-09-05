Происшествия

REGNUMREGNUMВ Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.
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Поиски пропавшего пассажира с затонувшего в Крыму катера приостановлены

Интерфакс12:57

Три беспилотника МЧС приступили к поиску пассажирки затонувшего под Судаком катера

ИА Крыминформ11:03

Три квадрокоптера задействованы в поисковой операции в Крыму, где затонул катер

ТАСС11:20

У берегов Крыма затонул прогулочный катер с туристами

Крымская газета08:04

Власти Судака рассказали подробности катастрофы с прогулочным катером

РИА Новости Крым09:45

СК начал проверку по факту крушения катера под Судаком

Крым 2412:17

В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра

РИА Новости13:37
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Происшествия

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Интерфакс 13:07
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Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

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В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов

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В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
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В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
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Мэр Якутска уволила своего зама из-за несоответствующего образования

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Скончался исполнитель песни «Вся жизнь впереди» Юрий Петерсон

На 72-м году жизни скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.
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Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
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Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
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Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы

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В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды

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Собчак уличили в незнании международного права после слов о Крыме

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин уличил Ксению Собчак, выпускницу МГИМО, в незнании международного права До этого Собчак, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году, в интервью украинской радиостанции заявила о "нарушении Россией международных договоренностей" и необходимости "вернуть Крым Украине".
Газета.Ru 07:00
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В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван

Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава рассказала, что из-за событий 20 июня в Тбилиси и последовавших за ними действий со стороны властей России туристический имидж страны потерпел серьезный ущерб, однако грузинские власти использовали все силы для возвращения репутации.
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Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока

В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
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Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом

Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
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