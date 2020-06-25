Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

В Кургане изменится тариф на водоснабжение

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