Экономика

REGNUMREGNUMВ Кургане изменится тариф на водоснабжение

Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
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В Кургане изменится тариф на водоснабжение

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Тариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

Znak.comвчера в 14:21

Суд обязал правительство Шумкова выделить средства на водоснабжение Кургана

Правда УрФОвчера в 12:38

Суд удовлетворил иск «Водного Союза» по отмене заниженного тарифа на воду

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«Водный Союз» доказал в суде необоснованность курганских тарифов

Уральский меридианвчера в 11:59

Суд отменил скандальное решение властей Курганской области. Это спасет регион от коммунального ЧП

URA.Ruвчера в 11:33
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Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
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Происшествия

Ефремов отказался усыновлять детей погибшего в ДТП водителя

АБН вчера в 06:57
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
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Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр».
News.ru вчера в 14:09
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Кино

Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети

HotGeo 24 июня в 06:48
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Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Известия вчера в 20:18
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Футбол

«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»

Как сообщает «Газета.Ru», испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго «Сельта» победил футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский футболист Яго Аспас на 45-й минуте матча.
CT news 24 июня в 17:21
Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
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Авто

Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию

Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня вчера в 01:55
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Общество

Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
Известия вчера в 22:00
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Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Авто

Автомобили с ДВС в России предлагают запретить

Группа исследователей, в которую входят Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) и «Национального центра транспортных исследователей», выступили с предложением запретить продажи автомобилей, работающих на углеводородах к 2030 году.
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Политика

Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
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Общество

Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель

Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости вчера в 20:49
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Здоровье

Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды

Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы.
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
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Политика

Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил

Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Здоровье

Доказана эффективность лекарств от гепатита для борьбы с коронавирусом

Испытания препаратов от гепатита С под названием даклатасвир и софосбувир показали, что они помогают при лечении коронавируса.
Lenta.ru 00:06
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COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
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Гаджеты

В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России

Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
ИА Красная Весна вчера в 08:01
Здоровье

Магадан накрывает волна заболеваемости COVID-19

По словам и.о. заместителя министра здравоохранения Магаданской области Елены Кузьменко, на смену локальным вспышкам эпидемии приходит широкое распространение COVID-19 в самом Магадане.
Колыма-информ вчера в 23:33
Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
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