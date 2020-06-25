Экономика
REGNUMВ Кургане изменится тариф на водоснабжение
Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
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Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр».
News.ru вчера в 14:09
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети
HotGeo 24 июня в 06:48
Происшествия
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Известия вчера в 20:18
Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
Как сообщает «Газета.Ru», испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго «Сельта» победил футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский футболист Яго Аспас на 45-й минуте матча.
CT news 24 июня в 17:21
Происшествия
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Авто
Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня вчера в 01:55
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
Известия вчера в 22:00
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Группа исследователей, в которую входят Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) и «Национального центра транспортных исследователей», выступили с предложением запретить продажи автомобилей, работающих на углеводородах к 2030 году.
SpeedMe 00:20
Политика
Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа
Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости вчера в 20:49
Здоровье
Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды
Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы.
Моя Москва.онлайн 00:26
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Политика
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Здоровье
Доказана эффективность лекарств от гепатита для борьбы с коронавирусом
Испытания препаратов от гепатита С под названием даклатасвир и софосбувир показали, что они помогают при лечении коронавируса.
Lenta.ru 00:06
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
Гаджеты
В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России
Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
ИА Красная Весна вчера в 08:01
Здоровье
Магадан накрывает волна заболеваемости COVID-19
По словам и.о. заместителя министра здравоохранения Магаданской области Елены Кузьменко, на смену локальным вспышкам эпидемии приходит широкое распространение COVID-19 в самом Магадане.
Колыма-информ вчера в 23:33
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35