Экономика

REGNUMREGNUMВ Кургане изменится тариф на водоснабжение

Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
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«Водный Союз» выиграл у правительства Зауралья апелляцию по делу о тарифах

45.ru00:59

Суд отменил скандальное решение властей Курганской области. Это спасет регион от коммунального ЧП

URA.Ruвчера в 11:33

Тариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

Znak.comвчера в 14:21

Суд удовлетворил иск «Водного Союза» по отмене заниженного тарифа на воду

ФедералПрессвчера в 13:49

Суд обязал правительство Шумкова выделить средства на водоснабжение Кургана

Правда УрФОвчера в 12:38

«Водный Союз» доказал в суде необоснованность курганских тарифов

Уральский меридианвчера в 11:59

В Кургане изменится тариф на водоснабжение

REGNUM00:02
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Финансы

Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России

Изменение бюджетного правила и рейтинг России Минфин официально не объявлял о временном ослаблении бюджетного правила в части предельных расходов.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Происшествия

В Саратове сотруднице цеха в «Жировом комбинате» оторвало руку

Вчера, 25 июня, в Ленинском районе Саратова 55-летняя сотрудница АО «Жировой комбинат» получила тяжелую производственную травму – ей оторвало руку.
Четвертая Власть 00:43
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Космос

Раскрыта загадка темной стороны Луны

РИА Новости вчера в 02:15
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ вчера в 03:04
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Шоу-бизнес

Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике

Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
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Наука

У затопленного континента Зеландия появилась интерактивная карта

Новозеландский научно-исследовательский институт GNS Science создал интерактивные карты, которые охватывают всю поверхность Зеландии, тем самым рассказывая историю происхождения исчезнувшего континента.
Популярная механика 23 июня в 09:23
Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости вчера в 06:40
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Политика

Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
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Политика

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия вчера в 18:51
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Общество

Symantec заявила о новых хакерских атаках

Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о серии атак против американских фирм и пользователей со стороны злоумышленников, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
1
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Финансы

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
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Шоу-бизнес

Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры

RuNews24.ru вчера в 05:59
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Армия и оружие

Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве

РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 24 июня в 04:34
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 11:39
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Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
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Экономика

В России на 14% упала выручка аптек

Москва, 26 июня 2020, 03:28 — REGNUM Выручка российских аптек за май понизилась по сравнению с апрелем на 14%.
REGNUM вчера в 20:28
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