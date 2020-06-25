Экономика
REGNUMВ Кургане изменится тариф на водоснабжение
Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
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Финансы
Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России
Изменение бюджетного правила и рейтинг России Минфин официально не объявлял о временном ослаблении бюджетного правила в части предельных расходов.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Происшествия
В Саратове сотруднице цеха в «Жировом комбинате» оторвало руку
Вчера, 25 июня, в Ленинском районе Саратова 55-летняя сотрудница АО «Жировой комбинат» получила тяжелую производственную травму – ей оторвало руку.
Четвертая Власть 00:43
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике
Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
Экономика сегодня вчера в 09:32
Наука
У затопленного континента Зеландия появилась интерактивная карта
Новозеландский научно-исследовательский институт GNS Science создал интерактивные карты, которые охватывают всю поверхность Зеландии, тем самым рассказывая историю происхождения исчезнувшего континента.
Популярная механика 23 июня в 09:23
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия вчера в 18:51
Общество
Symantec заявила о новых хакерских атаках
Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о серии атак против американских фирм и пользователей со стороны злоумышленников, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Финансы
Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа
Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры
RuNews24.ru вчера в 05:59
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Армия и оружие
Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве
РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 24 июня в 04:34
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 11:39
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
Экономика
В России на 14% упала выручка аптек
Москва, 26 июня 2020, 03:28 — REGNUM Выручка российских аптек за май понизилась по сравнению с апрелем на 14%.
REGNUM вчера в 20:28