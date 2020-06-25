Общество

УралПолит.RuУралПолит.RuКурганский «Водный союз» в суде добился отмены тарифов

Курганский "Водный союз" в суде добился отмены тарифов.
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