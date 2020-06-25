Общество
УралПолит.RuКурганский «Водный союз» в суде добился отмены тарифов
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Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Известия вчера в 07:35
Общество
ЦИК России сообщила о DDOS-атаке на свой сайт
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDOS-атака», ― говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Центризбиркома.
Известия 07:00
Общество
Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова
В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
BFM.ru 07:33
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье
В Крыму за сутки коронавирус выявили у 7 человек
В Севастополе за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 05:36
Религия
В Екатеринбурге церковный суд над отцом Сергием перенесли на 3 июля
В Свердловской области перенесли на 3 июля церковный суд над скандальным отцом Сергием.
Уральский меридиан 05:42
Авто
В два этапа: когда начнется производство Volkswagen в Узбекистане
Напомним, в марте 2020-го между АО "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" было подписано соглашение об организации производства легких коммерческих автомобилей на базе компании "Джизакский автомобильный завод".
Sputnik Узбекистан 02:20
Политика
В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины
На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском вчера в 00:54
Общество
ВОЗ отметила значительный рост случаев коронавируса в Европе
В Германии отмечена вспышка заболевания на скотобойне Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что число новых случаев коронавируса в Европе увеличилось на прошлой неделе впервые за несколько месяцев со "значительным всплеском" в 11 странах.
Inc-news.ru 03:53
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Lenta.ru вчера в 22:50
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Армия и оружие
Модернизированный истребитель «Супер-Сухой» испытают в 2022 году
Официально машина называется «Су-57 второго этапа», но среди военных и авиастроителей она получила прозвище «Супер-Сухой».
Известия вчера в 15:04
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Происшествия
В Махачкале задержан руководитель регоператора по обращению с отходами
Арестованный обвиняется в краже денeжных срeдств, сэкономлeнных при вывозе твeрдых бытoвых отходов.
Замана 06:31
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Происшествия
В Казани прокурор запросил 16,5 лет колонии для росгвардейца, избившего свою девушку и выбросившего ее с балкона
Новая газета 07:56
Авто
Фото обновленного Lada Largus появилось в Сети
В Сети опубликовали фотографию прототипа Lada Largus Facelift в люксовом исполнении.
РЕН ТВ вчера в 05:02
Политика
МИД Белоруссии рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко
РИА Новости 06:15
Футбол
«Челси» принес «Ливерпулю» победу в чемпионате
REGNUM вчера в 17:19
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Великобритания хочет купить долю в спутниковом операторе OneWeb за $500 млн
Британское правительство предложило 402 млн фунтов ($500 млн) за долю в спутниковом операторе OneWeb, сообщает The Telegraph.
Ведомости 06:15
Политика
Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил
21 мая официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу дипломатии», заявив, что суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России.
Известия 06:14
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Политика
Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу
ТАСС 24 июня в 17:18