Общество

Kurgan.ruKurgan.ruВ Кургане работает премьер-министр Михаил Мишустин

В Курган сегодня прибыл премьер-министра Правительства РФ Михаил Мишустин.С минуты на минуту в зауральском правительстве начнется первое совещание с участием премьера.
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Мишустин: проблемные регионы должны вывести из зоны бедности программы развития

Коммерсантъ06:45

Михаил Мишустин утвердил индивидуальную программу развития Курганской области до 2024 года

Zauralonline.ru06:21

Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов

РИА Новости06:22

Правительство Мишустина написало программу развития для Курганской области. Такие будут только у 10 регионов

URA.Ru07:01

В Кургане работает премьер РФ Михаил Мишустин

45.ru04:51

Мишустин утвердил индивидуальную программу развития Курганской области до 2024 года

ТАСС07:01

«Задача - вывести Курганскую область из бедности». Мишустин пообещал региону 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие

Область 4506:59
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Петербургский дневник 04:55
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Общество

В Екатеринбурге за 413 миллионов рублей продают здание банка «Нейва»

ТагилСити.ру 05:33
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

ТАСС 02:02
Экономика

«Яндекс» разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

"Яндекс" объявил, что планирует разместить конвертируемые бонды примерно на $1,25 млрд с погашением в 2025 году.
Интерфакс 05:33
Общество

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
РИА Новости 06:48
Здоровье

Калининградские власти купят лекарство за $2 млн для девочки со СМА

Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
News.ru вчера в 16:42
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
РБК 06:15
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Технологии

В браузере Opera для ПК появилась возможность группировки вкладок

3DNews 07:06
Общество

В Роскачестве проверили автомобильные незамерзайки

Известия 05:50
Общество

Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
РИА Новости 02:48
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Общество

В «Белнефтехиме» сообщили, что белорусские НПЗ работают на половину мощности

Заводы отработали январь и февраль в режиме 50%-ой загрузки, переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. тонн в месяц.
ТАСС 07:14
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru 05:47
Авто

Представлен роскошный седан DS 9

В преддверии автосалона в Женеве премиальный французский бренд DS («дочка» Citroen) представил новый флагманский седан DS 9 для рынков Китая и Европы.
Автоновости дня 00:58
Армия и оружие

Шесть ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила пять из шести ракет, выпущенных палестинскими радикалами из сектора Газа, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Парламентская газета вчера в 06:24
Общество

Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

Операторы по вывозу мусора в 11 регионах оказались на грани банкротства.
Мой Брянск 02:50
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Интерфакс 06:45
Общество

Глава Росприроднадзора проведет прием жителей Красноярска во вторник

ТВ-Енисей вчера в 21:17
Происшествия

Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 03:37
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Футбол

Марцин Булка: «Однажды Коста снял шорты и сел на лицо Чалоба»

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка, выступавший ранее за «Челси», рассказал о конфликте между Диегу Костой и Натаниэлом Чалоба.
Спорт-Экспресс вчера в 23:45
Экономика

Россияне сэкономят на ипотеке 2,8 трлн рублей

За счет рефинансирования ипотеки россияне смогут сэкономить 2,8 триллиона рублей.
9111.ru 03:37
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Авто

Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей

Японский автомобильный производитель Mazda временно откажется от выпуска новых моделей. Следующие 2 года не будут представлены новые модели.
ToDay News Ufa вчера в 06:59
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru 06:17
Политика

Россия назначила нового торгпреда на Украине

Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 07:05
Политика

Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
News.ru 04:36
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