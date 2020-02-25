Общество
REGNUMВ Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Премьер Михаил Мишустин рассказал, что делать с энерготарифами в Курганской области
Курган и курганцы11:02
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Футбол
Экс-голкипер «Челси»: Азар все время ходит в пиццерию
Польский голкипер Марцин Булка поделился впечатлениями от игры с форвардом Эденом Азаром, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
Экономика
Башкирия выполнила показатель нацпроекта по вводу жилья на 86,8%
Рост объемов жилищного строительства за год в республике составил 3,7%. В целом по России этот показатель подрос на 5%. По объемам вводимого жилья Башкирия вошла в первую десятку регионов России и занимает второе место в ПФО.
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Политика
Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, в ходе которой они обсудили односторонние санкции против Венесуэлы.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море
Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Культура
В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
Авто
Компания Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Моторная гамма дополнилась 48-вольтовым стартер-генератором, и по заявлению компании, гибриды на 15% экономичнее, чем обычные версии.
Общество
Генпрокуратура впервые обжаловала штраф по делу о неуважении к власти
Генеральная прокуратура впервые опротестовала штраф по делу о неуважении к власти, который суд назначил продавщице из Котласа, раскритиковавшей губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Гаджеты
IPhone 9 будет доступен в шести цветах
Происшествия
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет
Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Футбол
«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Шоу-бизнес
Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Хоккей
Крикунов — об отсутствии звена Шипачёва: велел игрокам «Динамо» показывать, что они могут
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Трактором» (3:2 ОТ).
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Здоровье
Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
Правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Происшествия
В Германии при наезде на толпу пострадали 18 детей
Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен 18 детей.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».