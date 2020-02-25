Общество

Область 45Область 45Премьер-министр РФ Мишустин работает в Кургане

Самолёт с премьер-министром приземлился в курганском аэропорту во вторник, 25 февраля, около 13:00. Программу визита премьер начал с посещения курганской больницы скорой медицинской помощи.
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Как предполагает следствие, в день пропажи повара он около 23:50 мск в лесном массиве у станции метро «Шушары» убил своего двоюродного брата.
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Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
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Почему в 2020 году многим повысили пенсию только на 1 рубль: разъяснение с примером расчета

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Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
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Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук рассказали, как коронавирус попал на уханьский рынок продуктов.
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В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
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Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

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Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
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Сурков: Донбасс не вернётся в состав Украины

В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.
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Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
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Суд отклонил жалобу убийцы Немцова на перевод из колонии в тюрьму

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Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде

Депутаты, в свою очередь, предлагают использовать русский, а также другие языки национальных меньшинств Украины в соответствии со статьей 10 Конституции страны.
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Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
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«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
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Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

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В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
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Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Трамп опроверг предположения о «вмешательстве» России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 февраля, отверг предположения касательно того, что Россия якобы вмешивается в выборы американского главы государства.
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В России создают стандарты ИИ в здравоохранении

Технический комитет «Искусственный интеллект» создан в 2019 году по инициативе РВК при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта.
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Слух: в сериале «Сокол и Зимний солдат» появится первый мутант в киновселенной Marvel

Сериал «Сокол и Зимний солдат» давно позиционируется как один из самых ожидаемых проектов киновселенной Marvel, и для этого есть объективные причины.
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Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
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Общество

Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить

Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости вчера в 02:11
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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