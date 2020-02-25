Общество
Область 45Премьер-министр РФ Мишустин работает в Кургане
Самолёт с премьер-министром приземлился в курганском аэропорту во вторник, 25 февраля, около 13:00. Программу визита премьер начал с посещения курганской больницы скорой медицинской помощи.
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Происшествия
Мигрант убил лопатой брата в Петербурге и закопал тело в лесу
Как предполагает следствие, в день пропажи повара он около 23:50 мск в лесном массиве у станции метро «Шушары» убил своего двоюродного брата.
Здоровье
Травников: Центры амбулаторной онкопомощи помогают сократить сроки постановки диагноза
Как отметил Травников, самый главный результат работы центра – это сокращение сроков постановки диагноза.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
Экономика
Почему в 2020 году многим повысили пенсию только на 1 рубль: разъяснение с примером расчета
В этом году многие пенсионеры с маленькой пенсией, ожидавшие прибавки в январе, были сильно разочарованы.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук рассказали, как коронавирус попал на уханьский рынок продуктов.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Политика
Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
Сурков: Донбасс не вернётся в состав Украины
В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде
Депутаты, в свою очередь, предлагают использовать русский, а также другие языки национальных меньшинств Украины в соответствии со статьей 10 Конституции страны.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Общество
В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса
Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
Армия и оружие
Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее
Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
Трамп опроверг предположения о «вмешательстве» России в выборы в США
Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 февраля, отверг предположения касательно того, что Россия якобы вмешивается в выборы американского главы государства.
Здоровье
В России создают стандарты ИИ в здравоохранении
Технический комитет «Искусственный интеллект» создан в 2019 году по инициативе РВК при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Кино
Слух: в сериале «Сокол и Зимний солдат» появится первый мутант в киновселенной Marvel
Сериал «Сокол и Зимний солдат» давно позиционируется как один из самых ожидаемых проектов киновселенной Marvel, и для этого есть объективные причины.
Кино
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.