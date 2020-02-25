Общество

Время ПрессВремя ПрессМишустин прибыл в Курган с официальным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Курган с официальным визитом. В самом небольшом регионе УрФО глава кабмина проведет совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, рассчитанной до 2024 года.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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