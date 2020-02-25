Общество
Время ПрессМишустин прибыл в Курган с официальным визитом
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Курган с официальным визитом. В самом небольшом регионе УрФО глава кабмина проведет совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, рассчитанной до 2024 года.
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Курганский губернатор Шумков рассказал, как отработал день с премьером-министром РФ
Znak.comвчера в 13:04
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Здоровье
В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Новосибирске из-за угрозы минирования эвакуировали школы
В Новосибирске после анонимного сообщения о минировании прошла эвакуация школ, сообщило региональное правительство со ссылкой на областную антитеррористическую комиссию.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Общество
Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю
С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии здоровья россиян с Diamond Princess
Состояние здоровья восьми россиян, доставленных в Казань с борта круизного лайнера Diamond Princess, не вызывает опасений.
Общество
Центр диагностики коронавируса заработал в Петербурге
Новый центр диагностики коронавируса открылся в Петербурге. До этого такой центр был в РФ только в Новосибирске.
Политика
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок осужден в Москве на 4 года колонии
В силу вступил приговор в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, задержанного в 2018 году в России при попытке вербовки нескольких человек в организацию "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Наука
Впервые нашли окаменевшую смолу мелового периода
Впервые британские специалисты обнаружили окаменевшую смолу и древесину мелового периода.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Происшествия
Руководителя красноярского УДИБ отправили под домашний арест
Руководителю красноярского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Петрюку изменили меру пресечения.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка
Анастасия Шубская и Александр Овечкин официально сообщили, что ждут второго ребенка.
Политика
Путин поручил закрыть доступ к пропагандирующим наркотики источникам
Поручение закрыть доступ российских пользователей к сайтам и социальным сетям, где ведется пропаганда запрещенных веществ, президент России Владимир Путин дал МВД и Роскомнадзору.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его официально рассекретила Служба внешней разведки, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободят по УДО
Футбол
УЕФА из-за коронавируса может отменить или перенести Евро-2020
Грядущий Чемпионат Европы по футболу 2020 и прочие турниры могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщил вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире «Rai Radio 1 Sport».
Общество
Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы
В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.
Общество
Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»
Сбербанк ведет работу над созданием собственной мультимедийной платформы для автомобилей, которая может составить конкуренцию системе «Яндекс.Авто».