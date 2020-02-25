Общество
REGNUMВ Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Читать в источнике
Оценить158
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса
Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Здоровье
Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины разместило на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
Мигрант зарубил лопатой и закопал кузена в Шушарах
По версии следствия, 23 сентября подозреваемый около полуночи в лесном массиве у станции метро "Шушары" черенком лопаты убил своего кузена, а потом закопал труп.
Армия и оружие
Войска САР освободили сирийский город Кафр-Набаль в провинции Идлиб
Правительственные войска в Сирии освободили от террористов город Кафр-Набаль, расположенный в провинции Идлиб.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Политика
Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной
Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Футбол
Эффектный финт Месси признан моментом дня в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде
Депутаты, в свою очередь, предлагают использовать русский, а также другие языки национальных меньшинств Украины в соответствии со статьей 10 Конституции страны.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал дебют за «Вашингтон»
Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Происшествия
Тело со следами собачьих укусов нашли в Красноярске
В Красноярске во второй раз за несколько дней нашли тело погибшего со следами укусов собак.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Спорт
Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте
Batman: The Enemy Within и Shantae: Half-Genie Hero станут бесплатными для подписчиков Live Gold в марте.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется 20-летним форвардом «Гента»
Нападающий "Гента" Джонатан Давид может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Кино
Финальным станет седьмой сезон сериала «Сваты»
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Здоровье
В США началось первое испытание коронавирусного лечения ремдесивиром
Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.