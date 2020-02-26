Общество
RuNews24.ruМишустин утвердил амбициозную программу развития Курганской области
В ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в Курган была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития региона на 2020 – 2024 годы.
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Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Наука
Найден способ прогнозировать содержание тяжелых металлов в почве и растениях
В результате многолетних исследований установлено, что при внесении 1 кг/га Cd, Zn, Ni, Cr, Pb содержание подвижных форм этих металлов увеличивается соответственно в среднем на 0,011, 0,011, 0,005, 0,027, 0,031 мг/кг в слое почвы до 30 см. Исследования проводились в условиях южной лесостепи Омской области.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Экономика
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Технологии
«Мегафон» запустил 5G в роуминге
Оператор «МегаФон» запустил 5G-соединение в роуминге. Он сделал это первым из российских операторов.
Политика
Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»
До 16 марта продлится регистрация участников, до конца апреля будет проходить дистанционный этап, и уже в мае состоится финал конкурса.
Авто
Land Rover назвал цены на новый Defender 90 и 110
Land Rover официально подтвердил цены на совершенно новый Defender в спецификации начального уровня 90, при этом прием предварительных заказов уже стартовал, а поставки начинаются летом.
Политика
Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил закрыть доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой наркотиков, сообщает РИА Новости.
Политика
Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Технологии
Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно
Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
"Освободить Одинцову Жанну Алексеевну от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Д. А. в связи с прекращением исполнения Медведевым Д. А. полномочий председателя правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, которое размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Музыка
Светлана Лобода представила новый клип
Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Политика
Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»
Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего.
Авто
Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
Наука
Квантовая диффузия нарушила классический закон Аррениуса
Считается, что для всех атомов тяжелее водорода и гелия подобное может происходить только за счет термической активации, а предсказание темпа возникающих движений можно сделать на основе классического закона Аррениуса.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Армия и оружие
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России
Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.