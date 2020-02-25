Общество
REGNUMВ Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Михаил Мишустин: «Иногда не самые большие средства нужны, чтобы по-другому взглянуть на тот или иной район»
Zauralonline.ruвчера в 23:33
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Футбол
Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг
«Динамо» сообщило об отстранении форварда Артема Беседина за допинг.
Космос
Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур
Финансы
Когда курс доллара может дойти до 70 рублей
С начала года весьма наглядно прослеживается разворот тенденции: рубль потерял неуязвимость, плавно отступая к доллару и даже евро, хотя последний сам сдавал позиции на мировом валютном рынке.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Общество
В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сан-Франциско объявлено чрезвычайное положение из-за международной вспышки коронавируса, передает издание The Hill.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Общество
Для подключения фельдшеров и школ к интернету не хватило компьютеров
Источник РБК, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что всего было подключено 17,7 тыс. При этом в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.
Энергетика
Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель.
Здоровье
Врачи перечислили самые полезные для похудения крупы
Борцам с ненавистными килограммами рассказали о том, какие из них точно помогут похудеть. Лидером рейтинга врачи называют пшено.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Политика
Россия не согласилась с ООН о нормах морали и права
Россия не согласилась с положениями «Общего замечания» ООН к статье о гражданских и политических правах граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ российского правительства.
Экономика
Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво
Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Происшествия
Под Саратовом в массовом ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса, легковушки и "ГАЗели".
Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Происшествия
В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»
Общество
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Здоровье
В Госдуме предложили регулировать цены в аптеках во время эпидемий
Депутаты «Единой России» предлагают регулировать цены на некоторые лекарства и медицинские изделия в случае их повышения во время эпидемий, представляющих угрозу для страны, сообщил «Ведомостям» заместитель председателя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Гаджеты
Компания LG представила недорогой смартфон Q51
Южнокорейская компания LG официально презентовала новый недорогой смартфон LG Q51.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Экономика
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Футбол
Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Здоровье
В Ленобласти заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
К поиску унесенных в море детей в Сочи подключили вертолет
Вертолет МЧС приступил к поискам двух мальчиков 12 и 14 лет, которых накануне во время перехода вброд реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи унесло в море, передает «Интерфакс».