Финансы Когда курс доллара может дойти до 70 рублей С начала года весьма наглядно прослеживается разворот тенденции: рубль потерял неуязвимость, плавно отступая к доллару и даже евро, хотя последний сам сдавал позиции на мировом валютном рынке.

Общество Для подключения фельдшеров и школ к интернету не хватило компьютеров Источник РБК, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что всего было подключено 17,7 тыс. При этом в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.

Здоровье Врачи перечислили самые полезные для похудения крупы Борцам с ненавистными килограммами рассказали о том, какие из них точно помогут похудеть. Лидером рейтинга врачи называют пшено.

Экономика Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.

Политика В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".

Здоровье В Госдуме предложили регулировать цены в аптеках во время эпидемий Депутаты «Единой России» предлагают регулировать цены на некоторые лекарства и медицинские изделия в случае их повышения во время эпидемий, представляющих угрозу для страны, сообщил «Ведомостям» заместитель председателя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Экономика ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии «В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Политика США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских «США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.

Политика Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.