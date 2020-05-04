Коронавирус
ТАССКурганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят
Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.
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С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля, либо двух поросят или телёнка с запасом кормов. Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия.
— Вадим Шумков, российский юристРИА Новости 12:49
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