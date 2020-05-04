Коронавирус

Life.ruLife.ruВ Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут поросят

В качестве мер дополнительной помощи Правительство Курганской области предложит малообеспеченным и оставшимся без работы жителям получить семенной картофель, двух поросят или телёнка с запасом кормов на выбор. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Вадим Шумков.
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Малообеспеченным и оставшимся без работы жителям Курганской обл. предоставят семенной картофель, 2 поросят или теленка

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Власти Курганской области раздадут потерявшим доходы жителям поросят и телят

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В Курганской области раздадут поросят и телят потерявшим доходы

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В Курганской области пострадавшим от COVID-19 выдадут картофель и поросят

РИА Новости12:49

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Znak.com07:06
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