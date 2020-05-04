Коронавирус
Life.ruВ Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут поросят
В качестве мер дополнительной помощи Правительство Курганской области предложит малообеспеченным и оставшимся без работы жителям получить семенной картофель, двух поросят или телёнка с запасом кормов на выбор. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Вадим Шумков.
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Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Здоровье
Парадокс от врачей-вирусологов: коронавирус предпочитает некурящих
Удивительные наблюдения сделали российские и зарубежные врачи, занимающиеся лечением больных коронавирусом: по непонятным причинам COVID-19 «недолюбливает» курильщиков и поражает значительно чаще в некурящих людей.
Хорошие новости 16:39
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Эхо Москвы 19:04
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика
Рейтинг Зеленского упал в два раза за год президентства
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал в два раза за год на посту.
Газета.Ru 07:34
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Кино
Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год
Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова разводится с Джиганом
Брак Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, и модели Оксаны Самойловой трещит по швам: сначала стало известно о пагубной зависимости рэпера, а потом мужчина и вовсе стал вести себя неадекватно.
Наша версия 05:01
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Происшествия
Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым
Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Армия и оружие
Немецкий депутат призвал вывести ядерное оружие США из Германии
Ядерное оружие США, расположенное в Германии, является для ФРГ угрозой безопасности, заявил лидер фракции немецких социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, сообщает издание 2 мая.
ИА Красная Весна 02 мая в 17:00
Политика
Памятник власовцам установлен в Праге
Pravda.Ru вчера в 20:01
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 07:52
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Российская газета вчера в 14:29
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00