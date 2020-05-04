Коронавирус

ТАССТАССКурганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.
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Малообеспеченным и оставшимся без работы жителям Курганской обл. предоставят семенной картофель, 2 поросят или теленка

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Власти Курганской области раздадут потерявшим доходы жителям поросят и телят

Новая газета08:07

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС13:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

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Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

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В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
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В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

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