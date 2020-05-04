Коронавирус

Life.ruLife.ruВ Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут поросят

В качестве мер дополнительной помощи Правительство Курганской области предложит малообеспеченным и оставшимся без работы жителям получить семенной картофель, двух поросят или телёнка с запасом кормов на выбор. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Вадим Шумков.
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Малообеспеченным и оставшимся без работы жителям Курганской обл. предоставят семенной картофель, 2 поросят или теленка

Эхо Москвывчера в 16:00

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАССвчера в 13:48

Власти Курганской области раздадут потерявшим доходы жителям поросят и телят

Новая газетавчера в 08:07

В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят

Lenta.ruвчера в 11:41

В Курганской области раздадут поросят и телят потерявшим доходы

Московский Комсомолецвчера в 10:28

В Курганской области пострадавшим от COVID-19 выдадут картофель и поросят

РИА Новостивчера в 12:49

Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки

Znak.comвчера в 07:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
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В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

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Путин наградил Ким Чен Ына медалью

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The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
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Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
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Общество

Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
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В Сети показали кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

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Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
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Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru вчера в 20:29
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Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
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Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу

Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru вчера в 14:27
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Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
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Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru вчера в 14:24
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Интернет

Apple и Google не смогут отслеживать людей

На время карантина из-за коронавируса компании Apple и Google разработали специальное приложение, которое помогает людям защититься от потенциальной угрозы.
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Политика

Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США

Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости вчера в 17:35
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
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NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

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Космос

Компания «Спутникс» запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии

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Политика

В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

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REGNUM вчера в 02:40
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Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе

Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой.
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Политика

Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
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Общество

На турбазе в Саратовской области 60 человек устроили вечеринку

Полиция проводит проверку по факту проведения вечеринки на туристической базе "Камбоджа" в Саратовской области, где около 60 человек устроили вечеринку во время действующего в регионе режима самоизоляции, восемь из них уже привлечены к административной ответственности.
ТАСС вчера в 15:58
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Футбол

Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон

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