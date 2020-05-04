В качестве мер дополнительной помощи Правительство Курганской области предложит малообеспеченным и оставшимся без работы жителям получить семенной картофель, двух поросят или телёнка с запасом кормов на выбор. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Вадим Шумков.

В Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут поросят

Общество The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США. 304

Общество Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании. 10

Авто В Сети показали кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz Накануне появилось новое изображение модели, на котором демонстрируется весь кузов пикапа и дает более четкое представление о том, как будет выглядеть новинка Hyundai - по крайней мере, ее боковой профиль.

Общество Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги». 46

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,2K

Общество В России выросло число жалоб на домашнее насилие Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.

Футбол Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом» Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.

Политика Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений. 1

Происшествия В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. 7

Политика Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием» Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. 214

Интернет Apple и Google не смогут отслеживать людей На время карантина из-за коронавируса компании Apple и Google разработали специальное приложение, которое помогает людям защититься от потенциальной угрозы. 8

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 178

Политика Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр. 7

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,4K

Здоровье В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2 Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных. 384

Шоу-бизнес Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой. 19

Политика Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020 Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы. 51