Коронавирус
Life.ruВ Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут поросят
В качестве мер дополнительной помощи Правительство Курганской области предложит малообеспеченным и оставшимся без работы жителям получить семенной картофель, двух поросят или телёнка с запасом кормов на выбор. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил глава региона Вадим Шумков.
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Власти Курганской области раздадут потерявшим доходы жителям поросят и телят
Новая газетавчера в 08:07
Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки
Znak.comвчера в 07:06
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
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В Сети показали кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
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Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
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Политика
Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу
Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru вчера в 14:27
Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»
Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru вчера в 14:24
Интернет
Apple и Google не смогут отслеживать людей
На время карантина из-за коронавируса компании Apple и Google разработали специальное приложение, которое помогает людям защититься от потенциальной угрозы.
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Известия 00:23
Политика
Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США
Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости вчера в 17:35
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
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Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 03 мая в 08:40
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
Здоровье
В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе
Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой.
Bimru.ru вчера в 11:33
Политика
Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
Общество
На турбазе в Саратовской области 60 человек устроили вечеринку
Полиция проводит проверку по факту проведения вечеринки на туристической базе "Камбоджа" в Саратовской области, где около 60 человек устроили вечеринку во время действующего в регионе режима самоизоляции, восемь из них уже привлечены к административной ответственности.
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Футбол
Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон
Советский спорт 00:51