Коронавирус
ТАССКурганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят
Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.
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Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки
Znak.comвчера в 07:06
Власти Курганской области раздадут потерявшим доходы жителям поросят и телят
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
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