В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

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