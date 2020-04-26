Коронавирус

РБКРБКВ Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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В Курганской области на майские праздники решили приостановить продажу спиртного из-за коронавируса

Эхо Москвы10:01

В Курганской области остановят продажу алкоголя и откроют магазины одежды

Царьградвчера в 03:11

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

РИА Новости08:02

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

РБК07:23

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

Lenta.ru06:29

В Кургане официально запретили продажу алкоголя

Область 4505:35

В Курганской области приостановят продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая

RT на русском08:23
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
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Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин

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О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

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РИА Новости 09:59
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
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Происшествия

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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Энергетика

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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
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Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
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Политика

Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России

Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
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Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
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Ломбертс назвал Риксена самым безбашенным партнером по «Зениту»

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Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

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Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области

Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
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Арендаторы отказываются от магазинов и офисов

Активнее на уступки арендаторам придется идти собственникам помещений — многие снимающие их предприятия столкнулись с падением выручки на 90%.
Коммерсантъ 03:00
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В Тольятти возбуждено уголовное дело после побега мужчины из больницы

Тольятти, Самарская область, 26 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тольятти, который знал о наличии у него инфекционного заболевания. но неоднократно покидал самовольно медучреждение.
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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
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Опубликованы данные о заражениях коронавирусом среди волгоградцев

За прошедшие сутки в Волгоградской области коронавирусной инфекцией заболели еще 30 человек.
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Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

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В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях

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РИА Новости 11:21
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В Нидерландах норки заразились коронавирусом

В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
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ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

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Общество

В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19

Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщают в воскресенье в национальной службе здравоохранения.
Интерфакс 11:25
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