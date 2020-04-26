Коронавирус
РБКВ Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
RT на русском 11:17
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Энергетика
НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Здоровье
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ вчера в 11:54
Футбол
Ломбертс назвал Риксена самым безбашенным партнером по «Зениту»
ProstoProSport 09:11
Общество
В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры
В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
Происшествия
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
Жуковские новости 09:46
Недвижимость
Арендаторы отказываются от магазинов и офисов
Активнее на уступки арендаторам придется идти собственникам помещений — многие снимающие их предприятия столкнулись с падением выручки на 90%.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия
В Тольятти возбуждено уголовное дело после побега мужчины из больницы
Тольятти, Самарская область, 26 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тольятти, который знал о наличии у него инфекционного заболевания. но неоднократно покидал самовольно медучреждение.
REGNUM 11:00
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru 09:37
Происшествия
Опубликованы данные о заражениях коронавирусом среди волгоградцев
За прошедшие сутки в Волгоградской области коронавирусной инфекцией заболели еще 30 человек.
Крестьянская жизнь 11:47
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34
Футбол
Министр здравоохранения Испании о Ла Лиге: «Не могу сказать, возобновится ли футбол до лета»
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья не стал делать прогнозов о возобновлении сезона в Ла Лиге.
Sports.ru 10:24
Общество
В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях
Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, сообщил врио губернатора Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 11:21
Общество
В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
Газета.Ru 09:58
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Общество
В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19
Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщают в воскресенье в национальной службе здравоохранения.
Интерфакс 11:25