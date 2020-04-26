Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Курганской области приостановят продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая

RT на русском08:23

В Курганской области запретили продажу алкоголя на время майских праздников

Эхо Москвы07:31

В Курганской области остановят продажу алкоголя и откроют магазины одежды

Царьградвчера в 03:11

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

Lenta.ru06:29

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса

ТАСС06:12

В Кургане официально запретили продажу алкоголя

Область 4505:35

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

РБК07:23
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Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Lenta.ru вчера в 02:20
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
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Политика

Песков рассказал, как работает телефон Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи у президента РФ Владимира Путина, по которому тот звонит руководителям ведомств.
БИЗНЕС Online 07:57
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,6K
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Экономика

Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
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Здоровье

Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя

В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
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Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Общество

Сегодня православные отмечают Красную горку

Северпост 03:22
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
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Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
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