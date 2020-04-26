В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

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