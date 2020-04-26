Коронавирус

РБКРБКВ Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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В Курганской области на майские праздники решили приостановить продажу спиртного из-за коронавируса

Эхо Москвы10:01

В Курганской области остановят продажу алкоголя и откроют магазины одежды

Царьградвчера в 03:11

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

РИА Новости08:02

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

РБК07:23

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

Lenta.ru06:29

В Кургане официально запретили продажу алкоголя

Область 4505:35

В Курганской области приостановят продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая

RT на русском08:23
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:01, Ашберн
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
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Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
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Общество

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском 15:43
1
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Политика

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
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Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК 08:50
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
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Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известия 17:01
Общество

В Москве умер еще 31 пациент с коронавирусом

В Москве скончался еще 31 человек, у которых диагностировали коронавирус, сообщил столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 15:13
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Общество

Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией

Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введённые в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 17:20
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
31
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,8K
Происшествия

В Бутово закатили массовую уличную гулянку «стоп коронавирус»

Московский Комсомолец 02:49
67
Общество

Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда

Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами.
OAnews 10:38
30
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
169
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,8K
Общество

В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом

В Нидерландах обнаружили коронавирус у норок на двух фермах. Как пишет DutchNews.nl, зверьки страдают от расстройства пищеварения и дыхания.
Росбалт 14:31
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Общество

Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32
18
Общество

Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии

Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
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Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
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Культура

Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Телеканал 360° 17:56
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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