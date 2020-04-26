Коронавирус
РБКВ Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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Общество
Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих
314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
Политика
Глава корейской организации ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына
Пятый канал вчера в 19:07
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
Общество
За сутки в России умерли 66 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 66 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 06:23
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
Политика
Названа дата нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с новой информацией по поводу эпидемии коронавирусной инфекции в стране во вторник, 28 апреля.
Primpress.ru 13:00
Футбол
Файзулин забил последний гол за «Зенит» 6 лет назад
В клубном твиттере опубликовали видео гола игрока, забитого дальним ударом в матче с «Волгой» (2:0) 26 апреля 2014 года.
Sports.ru 13:59
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт 24 апреля в 18:23
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Политика
Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском 12:59
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкий журнал AutoBild представил рейтинг надёжности подержанных транспортных средств, который был составлен при участии сертификационной организации TÜV.
SpeedMe 23 апреля в 11:57
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:17
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Общество
Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Экономика
Белоруссия собралась взять кредитов на 2,5 млрд долларов
Белоруссия рассчитывает получить от международных финансовых организаций около 2-2,5 млрд долларов для преодоления экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Взгляд.ру 14:26
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия 10:47
Общество
Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России
Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в своей авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в стране "непропорционально зашкаливает", и призвал подумать, что делать с теми монументами, у которых нет художественной ценности.
РИА Новости 13:27
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Общество
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи
Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
Общество
Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Власти Чечни приняли своевременные ограничительные меры, что позволило контролировать ситуацию с COVID-19 в республике, сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 12:04
Здоровье
В Ульяновской области число жертв коронавируса возросло до четырех
Число умерших пациентов с коронавирусом в Ульяновской области возросло до четырех человек, сообщил в воскресенье губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 14:37
Общество
Что в Тульской области будет закрыто до 30 апреля
Накануне Алексей Дюмин внёс ряд изменений в Указ губернатора Тульской области № 12 от 16 марта 2020 года, утверждающий перечень мер по предотвращению распространения коронавируса.
MySLO.ru 14:30