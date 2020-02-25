Общество
REGNUMВ Курганской области ждут Мишустина с министрами
В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
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Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Экономика
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Происшествия
В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя труда
Руководство образовательного учреждения, ознакомившись с записью, приняло решение уволить учителя.
Общество
В США в апреле начнут испытывать вакцину от коронавируса
Испытания вакцины запланированы на апрель, а первые результаты появятся в июле или августе.
Игры
В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3
В интернет на днях утекли скриншоты проекта. Изображения опубликовали на форуме ResetEra.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Общество
В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне
По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
Общество
В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Биатлон
Губерниев заявил, что Логинов выступает чистым
«Российский голос биатлона» уверен, что Александр, ранее отбывший дисквалификацию за употребление допинга, ныне выступает чистым.
Кино
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Тедрос Адханом Гебрейесус через свой аккаунт в Twitter.
Экономика
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Политика
Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным
Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Футбол
«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ
Футбол
Стерлинг сможет сыграть с «Реалом»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Экономика
ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД
Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Футбол
Экс-вратарь сборной Аргентины: Месси не входит в список лучших игроков
Роналдиньо был сильнее аргентинца, когда был в хорошей форме.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".