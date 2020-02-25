Общество

REGNUMREGNUMВ Курганской области ждут Мишустина с министрами

В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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