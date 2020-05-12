Экономика
Курская правдаВ Курске 113 бизнесменов обратились за кредитами на зарплату
Как сообщает пресс-служба Курского отделения Банка России, от предпринимателей области поступило 113 обращений о предоставлении беспроцентных кредитов на поддержание занятости на общую сумму 159,3 миллиона рублей.
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МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 13:56
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Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
Озвучен порядок получения выплат на детей от 3 до 16 лет
Доплата будет произведена на каждого ребёнка, имеющего гражданство РФ, в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребёнком 16 лет до 1 июля 2020 года).
Kaluga-poisk.ru 02:14
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Гаджеты
Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России
Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
Astera 05:07
Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Здоровье
Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев COVID-19, обойдя Великобританию и Испанию.
Ведомости 03:39
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Авто
Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа
В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe вчера в 23:46
Игры
Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well
Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well.
REGNUM вчера в 19:27
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Здоровье
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров
Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Футбол
Широков — о последствиях коронавируса в России: «Многие не выживут»
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о том, какие последствия в стране могут быть от пандемии коронавируса.
Soccer.ru 05:39
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 10 мая в 08:20
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
Политика
Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского снять вопрос с общероссийским голосованием, потому что указ уже подписан, а ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах до конца года.
Российская газета 05:57
Политика
Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Вести.Ru 10 мая в 10:30
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов
С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Шоу-бизнес
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57