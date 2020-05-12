Экономика

Курская правдаКурская правдаВ Курске 113 бизнесменов обратились за кредитами на зарплату

Как сообщает пресс-служба Курского отделения Банка России, от предпринимателей области поступило 113 обращений о предоставлении беспроцентных кредитов на поддержание занятости на общую сумму 159,3 миллиона рублей.
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В Курске 113 бизнесменов обратились за кредитами на зарплату

Курская правда04:16

113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат

Радио Курс02:15

Курские предприниматели получают льготную финансовую поддержку

KurskTV.ru03:20

Калужским предпринимателям начали выдавать беспроцентные кредиты

REGNUM03:33

МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 13:56

113 курских бизнесменов запросили кредиты для выплаты зарплат

46ТВвчера в 05:08

Курские бизнесмены начали получать беспроцентные кредиты на зарплату

Kurskcity.ruвчера в 02:04
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
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Общество

Озвучен порядок получения выплат на детей от 3 до 16 лет

Доплата будет произведена на каждого ребёнка, имеющего гражданство РФ, в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребёнком 16 лет до 1 июля 2020 года).
Kaluga-poisk.ru 02:14
Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Гаджеты

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
Astera 05:07
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Транспорт

Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
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Общество

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
2,4K
Здоровье

Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом

Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев COVID-19, обойдя Великобританию и Испанию.
Ведомости 03:39
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
3,1K
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
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Авто

Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа

В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe вчера в 23:46
Игры

Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well

Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well.
REGNUM вчера в 19:27
1
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
630
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
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Здоровье

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров

Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
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Игры

Новый патч снизил системные требования Disco Elysium

Дни24 03:04
Футбол

Широков — о последствиях коронавируса в России: «Многие не выживут»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о том, какие последствия в стране могут быть от пандемии коронавируса.
Soccer.ru 05:39
Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 10 мая в 08:20
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
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Политика

Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского снять вопрос с общероссийским голосованием, потому что указ уже подписан, а ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах до конца года.
Российская газета 05:57
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Политика

Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Вести.Ru 10 мая в 10:30
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Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Газета.Ru 05:25
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов

С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
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Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
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