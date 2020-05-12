Экономика
Курская правдаВ Курске 113 бизнесменов обратились за кредитами на зарплату
Как сообщает пресс-служба курского отделения отделения Банка России, от предпринимателей области поступило 113 обращений о предоставлении беспроцентных кредитов на поддержание занятости на общую сумму 159,3 миллиона рублей.
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МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 13:56
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Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
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Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
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Вести.Ru вчера в 08:53
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Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
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Таможенники перекрыли утечку данных из баз ФТС
Таможенники перекрыли канал передачи незаконно полученных сведений из баз данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
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Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:17
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
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Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Здоровье
В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% - это самый низкий показатель среди стран, где больше сорока тысяч заболевших.
Эхо Москвы вчера в 09:02
Кино
Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
iReactor 09 мая в 12:32
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11.00 до конца суток в столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра могут составить от 16 до 21 м / с. Ведомство просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.
Газета.Ru 04:03
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
Общество
В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями
Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50-300 рублей.
Ридус вчера в 15:51
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
RT на русском 05:14
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
Происшествия
Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19
Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух пассажиров московских рейсов, прибывших на Сахалин, всего в регионе выявлено 43 зараженных, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 05:19