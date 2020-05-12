Как сообщает пресс-служба курского отделения отделения Банка России, от предпринимателей области поступило 113 обращений о предоставлении беспроцентных кредитов на поддержание занятости на общую сумму 159,3 миллиона рублей.

В Курске 113 бизнесменов обратились за кредитами на зарплату

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