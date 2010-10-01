Экономика
REGNUMКто получит кредит на зарплату сотрудников — пояснения
Москва, 11 мая 2020, 19:08 — REGNUM Выдача кредитов бизнесу на зарплату сотрудников является одной из мер поддержки предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Данный перечень был ранее утверждён правительством РФ.
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