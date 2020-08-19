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REGNUM
REGNUM

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Врачи констатировали смерть пациентки и отправили её в морг — а утром обнаружили, что она пришла в сознание. Женщину отправили в Курскую областную больницу, где она находилась в стабильно тяжёлом состоянии. В Горшеченской ЦРБ проверки организовали областные чиновники и Следственный комитет.В источнике
С чего всё началось
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.
Курские известия17 августа в 09:31
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Секунда

В курской ОКБ умерла женщина, ранее очнувшаяся в морге Горшеченской ЦРБ

Секунда05:38
РИА Новости

Очнувшаяся в морге курская пенсионерка умерла через несколько дней

РИА Новости05:50
КП - Курск

Курская пенсионерка «воскресла» в морге, но затем умерла в больнице

КП - Курск03:45
Курск сегодня

В Курске скончалась «ожившая» пациентка районной больницы

Курск сегодня05:44
Kurskcity.ru

Курянка, очнувшаяся в морге, сегодня скончалась

Kurskcity.ru05:32
Курские известия

Пациентка, которая ранее очнулась в морге, скончалась в Курской областной больнице

Курские известия05:27
46ТВ

В Курской области скончалась очнувшаяся в морге женщина

46ТВ05:31

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Минфин предложил новые налоговые льготы для резидентов российских САР

Минфин рассчитывает, что изменения повысят инвестиционную привлекательность специальных административных районов, что создаст дополнительные стимулы для перевода иностранных активов в российскую юрисдикцию.
Финмаркет01:19
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