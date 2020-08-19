В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

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Врачи констатировали смерть пациентки и отправили её в морг — а утром обнаружили, что она пришла в сознание. Женщину отправили в Курскую областную больницу, где она находилась в стабильно тяжёлом состоянии. В Горшеченской ЦРБ проверки организовали областные чиновники и Следственный комитет.