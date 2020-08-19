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REGNUM
REGNUM

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Врачи констатировали смерть пациентки и отправили её в морг — а утром обнаружили, что она пришла в сознание. Женщину отправили в Курскую областную больницу, где она находилась в стабильно тяжёлом состоянии. В Горшеченской ЦРБ проверки организовали областные чиновники и Следственный комитет.В источнике
С чего всё началось
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.
Курские известия17 августа в 09:31
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РИА Новости

В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

РИА Новости07:01
46ТВ

В Курской области скончалась очнувшаяся в морге женщина

46ТВ05:31
КП - Курск

Курская пенсионерка «воскресла» в морге, но затем умерла в больнице

КП - Курск03:45
Курск сегодня

В Курске скончалась «ожившая» пациентка районной больницы

Курск сегодня05:44
Секунда

В курской ОКБ умерла женщина, ранее очнувшаяся в морге Горшеченской ЦРБ

Секунда05:38
Курские известия

Пациентка, которая ранее очнулась в морге, скончалась в Курской областной больнице

Курские известия05:27
Kurskcity.ru

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке поместили в морг

Kurskcity.ru05:32

«Наполи» может заменить Кулибали Джикией

Четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2019/20 рассматривает возможность заключить контракт с защитником московского «Спартака» из-за предполагаемого трансфера Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».
ODDS.ru05:41

Минздрав РТ заявил, что после коронавируса необходима реабилитация

«Наши пациенты перестали обращаться к врачам после выздоровления или после выписки из стационара, но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция или вирусное поражение легких, даже если не всегда это коронавирусная инфекция, требуют диспансерного наблюдения пациентов», –подчеркнула Фейсханова.
Шешминская новь07:06
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Житель Норвегии задержан полицией по подозрению в шпионаже в пользу РФ

По данным агентства Associated Press, ссылающегося на Полицейскую службу безопасности Норвегии, в Осло был задержан мужчина после встречи с человеком, являющийся, предположительно, офицером разведывательной службы России.
RuNews24.ruвчера в 22:29
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В Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру в честь строителей

Союз «Уральское объединение строителей» обратился в полицию Нижнего Тагила по факту порчи арт-объекта «Мастерок», который организация установила в июле этого года на новой аллее Строителей в Дзержинском районе.
АН Между строк07:16

«АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную неделю с 31 августа

"АвтоВАЗ" сообщил, что отказался от планов переходить на четырехдневную рабочую неделю, поскольку компания по опережающим госзакупкам получила заказы на новые автомобили на ближайшие несколько месяцев.
Интерфакс07:41
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