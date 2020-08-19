В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Врачи констатировали смерть пациентки и отправили её в морг — а утром обнаружили, что она пришла в сознание. Женщину отправили в Курскую областную больницу, где она находилась в стабильно тяжёлом состоянии. В Горшеченской ЦРБ проверки организовали областные чиновники и Следственный комитет.В источнике
С чего всё началось
«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области
Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.
Курские известия17 августа в 09:31
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Пациентка, которая ранее очнулась в морге, скончалась в Курской областной больнице
Курские известия05:27