Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
REGNUM
REGNUM

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Врачи констатировали смерть пациентки и отправили её в морг — а утром обнаружили, что она пришла в сознание. Женщину отправили в Курскую областную больницу, где она находилась в стабильно тяжёлом состоянии. В Горшеченской ЦРБ проверки организовали областные чиновники и Следственный комитет.В источнике
С чего всё началось
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.
Курские известия17 августа в 09:31
Подробнее о событии
Курские известия

Курская область. Историю с «ожившей» в морге пенсионеркой прокомментировал дежурной врач больницы Горшеченского района

Курские известия08:46
Курск сегодня

В Курске скончалась «ожившая» пациентка районной больницы

Курск сегодня05:44
46ТВ

В Курской области медики рассказали, как отправили в морг живую пациентку

46ТВ08:47
Kurskcity.ru

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке поместили в морг

Kurskcity.ru05:32
КП - Курск

Курская пенсионерка «воскресла» в морге, но затем умерла в больнице

КП - Курск03:45
РИА Новости

В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

РИА Новости07:01
Секунда

В курской ОКБ умерла женщина, ранее очнувшаяся в морге Горшеченской ЦРБ

Секунда05:38

В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
894

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52