Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Епископу Вениамину было 54 года. Он возглавлял Железногорскую епархию с момента ее образования в 2012 году. По последним данным, в Курской области зарегистрировано 456 случаев заболевания COVID-19 и 46 случаев выздоровления.
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Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавируса

Эхо Москвы10:30

Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса

РИА Новости09:54

В Курской области из-за коронавируса умер епископ

РБК09:49

Умер заразившийся коронавирусом епископ РПЦ

Lenta.ru10:05

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском09:18

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ09:01

В Курске скончался заразившейся коронавирусом архиепископ

Московский Комсомолец10:23
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Вокруг ТВ 15:53
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Общество

Пхеньян сообщил о деятельности Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти

NewInform 01:04
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
17
Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
31
Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
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Политика

Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России

Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
23
Политика

Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в борьбе с коронавирусом решил «идти своим путем».
Взгляд.ру 15:58
Общество

Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
3
Происшествия

Петербургская полиция создала фотобазу нарушителей самоизоляции

От жителей Северной столицы, которые были задержаны за нарушение режима самоизоляции,поступили жалобу на процедуру принудительной фотосъемки в отделах полиции.
Peterburg2.ru 12:05
132
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
142
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
3,1K
Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
21
Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
14
Общество

Умер известный журналист Джульетто Кьеза

BFM.ru 09:49
273
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
748
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Гаджеты

Уникальный экран получил Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Новый смартфон имеет характеристики флагмана, что выделяет его среди конкурентов данной ценовой категории.
Evo-rus.com вчера в 07:09
13
Футбол

«Милан» может приобрести полузащитника «Бенфики» Флорентину

Флорентину Луис может перейти в «Милан», сообщает Football Italia.
Спорт-Экспресс 14:48
Технологии

В Google Play и App Store бесплатно раздают Alien: Blackout

Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru 04:14
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Общество

Россиянка из китайского Харбина отвергла новый всплеск коронавируса

Китайский Харбин не закрыт на карантин, там не переполнены больницы и нет второй волны коронавируса.
News.ru 11:18
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Наука

Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
1
Происшествия

Украинская клиника продавала младенцев за границу

Руководство одной из украинских клиник организовало продажу новорожденных за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.
URA.Ru вчера в 23:55
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Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
6
Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
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Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
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Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
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