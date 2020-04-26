Епископу Вениамину было 54 года. Он возглавлял Железногорскую епархию с момента ее образования в 2012 году. По последним данным, в Курской области зарегистрировано 456 случаев заболевания COVID-19 и 46 случаев выздоровления.

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

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