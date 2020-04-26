Коронавирус
КоммерсантъВ Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии
Епископу Вениамину было 54 года. Он возглавлял Железногорскую епархию с момента ее образования в 2012 году. По последним данным, в Курской области зарегистрировано 456 случаев заболевания COVID-19 и 46 случаев выздоровления.
Читать в источнике
Оценить528
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Общество
Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих
314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
Общество
До конца года в Италии будут закрыты границы для туристов
Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов.
Smolnarod.ru 05:33
Общество
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Футбол
Иммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вспомнил о своём периоде в «Севилье» под руководством Унаи Эмери.
Евро-футбол.ру 13:32
Общество
Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Власти Чечни приняли своевременные ограничительные меры, что позволило контролировать ситуацию с COVID-19 в республике, сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 12:04
Общество
В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом
Общее число погибших в столице теперь превышает 400 человек.
Эхо Москвы 02:31
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео
Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России.
Российская газета вчера в 09:15
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Армия и оружие
В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США
В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело 24 апреля в 06:22
Общество
Оклахома попросила Трампа объявить коронавирус стихийным бедствием
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт попросил президента США Дональда Трампа приравнять эпидемию коронавируса к стихийному бедствию.
ИА Красная Весна 14:49
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Футбол
Уткин объяснил, почему называет Аршавина «говнюком»
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Матч сборной России на Евро-2008 включили в топ-50 лучших за всю историю футбола Аршавин: вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004 Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings 14:43
Общество
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи
Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
Авто
Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
Футбол
Рами: «Раньше футбол был более жестким»
Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.
Soccer.ru 14:34
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57