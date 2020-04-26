Коронавирус
КоммерсантъВ Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии
Епископу Вениамину было 54 года. Он возглавлял Железногорскую епархию с момента ее образования в 2012 году. По последним данным, в Курской области зарегистрировано 456 случаев заболевания COVID-19 и 46 случаев выздоровления.
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Политика
Что произошло с Ким Чен Ыном?
Зарубежные политики и эксперты продолжают обсуждать возможные серьезные проблемы со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына.
Российская газета 11:45
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Общество
Жителям Сербии запретили покидать дома с 30 апреля до 4 мая
Правительство Сербии приняло решение о запрете гражданам покидать дома с 30 апреля до 4 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:38
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:05
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
RT на русском 11:17
Политика
Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля
«Президент предложил руководителю чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — заявил он.
RT на русском 10:37
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях
Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, сообщил врио губернатора Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 11:21
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Происшествия
В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM 05:49
Игры
Заработал новый магазин наборов для создания игр на движке Unreal Engine
Магазин по продаже наборов для создания игр UnrealAssets официально заработал в сети интернет, 24 апреля сообщает Gamedev.net.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Общество
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью НСН описал два вероятных сценария распространения эпидемии COVID-19 в России.
Российская газета 11:35
Здоровье
Объявлено о смерти второго пациента с коронавирусом в Омской области
Согласно опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф информации, в Омской области скончался второй человек, у которого был обнаружен коронавирус.
Город55.ру 05:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Здоровье
Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда
Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами.
OAnews 10:38
Общество
У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
Экспресс газета 02:51
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Общество
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43