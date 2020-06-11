Коронавирус
Kursk.comВ Курской области продлен режим повышенной готовности
В четверг, 11 июня стало известно о продлении в Курской области режима повышенной готовности, введенного в конце марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции и ограничений в Курской области продлевается до 5 июля, сообщает телеканал «Сейм».
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Общество
Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
RT на русском 11:47
Происшествия
Михаил Ефремов провел на допросе пять часов
Российская газета 13:57
Общество
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.
РБК 13:18
Общество
В Нижегородской области отменили изоляцию для въезжающих в регион
Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из других стран.
Ньюс-НН 11:37
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Происшествия
В Брянске задержаны подозреваемые в нападении на полицейского
Брянск, 11 июня 2020, 19:36 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в отношении двух мужчин, подозреваемых в избиении сотрудника полиции в Брянске.
REGNUM 12:36
Игры
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Политика
Трампу пригрозили военным переворотом в США
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.
Lenta.ru 12:11
Кино
Фильм «Унесенные ветром» пострадал из-за расистского скандала
Evo-rus.com 13:24
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Общество
Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов
Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.
РБК 12:39
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе
Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57
Футбол
Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про Вилкова
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».
Metaratings 13:22
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Игры
Amazon раскрыл дату релиза ремейка XIII
Компания Amazon назвала возможную дату релиза ремейка шутера XIII.
Политическая Экспертиза 10:36
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Гаджеты
Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding
Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor 12:11