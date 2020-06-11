В четверг, 11 июня стало известно о продлении в Курской области режима повышенной готовности, введенного в конце марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции и ограничений в Курской области продлевается до 5 июля, сообщает телеканал «Сейм».

Общество В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.

Общество В Нижегородской области отменили изоляцию для въезжающих в регион Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из других стран.

Происшествия В Брянске задержаны подозреваемые в нападении на полицейского Брянск, 11 июня 2020, 19:36 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в отношении двух мужчин, подозреваемых в избиении сотрудника полиции в Брянске. 6

Игры Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 1

Политика Трампу пригрозили военным переворотом в США Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 184

Общество Собянин пообещал не вводить карантин для приезжих из других регионов Власти Москвы не собираются из-за угрозы коронавируса вводить обязательный карантин для приезжих из других регионов страны.

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 205

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 3

Экономика Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2% Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного. 1

Футбол Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про Вилкова Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».

Здоровье Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.

Экономика Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. 14

Здоровье Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть. 89

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 50