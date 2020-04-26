Коронавирус

Новая газетаНовая газетаВ Курской области умер епископ, заразившийся коронавирусом

В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), заразившийся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.
Читать в источнике
Комментировать824

Подробнее о событии

Умер заразившийся коронавирусом епископ РПЦ

Lenta.ru10:05

В Курске скончался заразившейся коронавирусом архиепископ

Московский Комсомолец10:23

В Курской области из-за коронавируса умер епископ

РБК09:49

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском09:18

В Курске умер епископ с диагностированным коронавирусом

Независимая газета09:15

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ09:01

Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса

РИА Новости09:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
56
Гаджеты

Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости вчера в 14:45
2
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
95
Общество

Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
1
Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
195
Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
64
Здоровье

Нижегородская область закупила 750000 масок и 50000 костюмов

В Нижегородскую область поступила крупная партия средств защиты - 750 тысяч масок и 50 тысяч костюмов, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:14
70
Общество

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
556
Армия и оружие

США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные

Коммерсантъ вчера в 20:59
5
Политика

На Украине назвали незаконным назначение Саакашвили вице-премьером

Премьер-министр Георгий Гахария назвал утверждение кандидатуры Саакашвили неприемлемым и пригрозил отзывом посла Украины в Грузии.
Мой Брянск 09:01
103
Шоу-бизнес

Киркоров признался, что хотел видеть в «Маске» Преснякова и Стоцкую

Председатель жюри шоу «Маска» признался, почему так настойчиво утверждал, что под маской Льва прячется Никита Пресняков.
НТВ 17:42
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1,1K
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
759
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6,1K
Музыка

Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС

Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.
Газета.Ru 12:55
5
Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
1
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
98
Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
622
Кино

На Netflix показали новый боевик «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

ИА Красная Весна 24 апреля в 16:58
9
Здоровье

Американские врачи расширили список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.
Известия 24 апреля в 21:29
19
Музыка

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
383
Общество

Минск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций

По словам заместителя главы правительства Белоруссии Дмитрия Крутого, власти республики рассчитывают на поддержку от международных организаций в размере до $2,5 млрд, эти средства необходимы для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16:15
1
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,8K
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
25
Общество

Роспотребнадзор предложил продлить самоизоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить режим самоизоляции.
Компания 24 апреля в 15:02
4,5K
Технологии

Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае

Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
CyberSport.ru 17:31
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
24
Происшествия

Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы

Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.
ТАСС 18:53
Главное