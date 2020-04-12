В курской областной клинической инфекционной больнице умерла пациентка с подтвержденным COVID-19. Об этом у себя в Instagram рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Женщине было 69 лет, она умерла от остановки сердца.

В Курской области умер первый больной коронавирусом

Общество Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. 190

Политика Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. 46

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,3K

Общество В России и других странах сегодня отмечают День космонавтики В 2011 году на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. 4

Политика Песков рассказал об интенсивности графика Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно. 159

Религия Пасхальные службы в храмах Москвы и Подмосковья пройдут без прихожан В преддверии Пасхи и по благословению Патриарха Кирилла в московских храмах и храмах Подмосковья проведут неделю служб без прихожан — с 12 по 19 апреля, то есть — и во время празднования Воскресения Христова. 113

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 158

Здоровье В Башкирии рассказали о посещении Хабировым закрытой на карантин РКБ Уфа, 12 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров решил лично ознакомиться с обстановкой в закрытой на карантин РКБ им. Куватова в Уфе, поскольку в последнее время оттуда поступает противоречивая информация. 111

Религия Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье. 184

Здоровье В Свердловской области выявили еще 4 случая коронавируса По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 2

Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег». 37

Политика Глава МИД Германии предложил использовать бюджет ЕС для «оживления» Берлин, 12 апреля 2020, 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал использовать бюджет Евросоюза для оживления содружества после окончания пандемии коронавируса, об этом 12 апреля сообщает Welt am Sonntag.

Технологии В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.

Происшествия Коронавирус заподозрили у еще пяти жителей Курганской области В инфекционный госпиталь в Кургане доставят пятерых жителей с подозрением на коронавирус.