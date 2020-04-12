Коронавирус

Коммерсантъ ВоронежКоммерсантъ ВоронежВ Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

Женщина страдала хроническим заболеванием сердечнососудистой системы. По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
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В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом

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Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

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Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
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