Губернатор Курской области Роман Старовойт на своей станице в соцсети в воскресенье, 12 апреля сообщил трагичную новость. Вечером в субботу, 11 апреля в инфекционной больнице имени Семашко от остановки сердца скончалась женщина с диагнозом коронавирус.

В Курской области умерла женщина с коронавирусом

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Общество В Подмосковье ввели электронные пропуска Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте. 325

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Экономика Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян Падение реальных доходов и рост безработицы Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года. 117

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Происшествия Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана. 498

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,7K

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