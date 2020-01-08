Армия и оружие
ИзвестияВ Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней. Об этом 8 января сообщает Haaretz со ссылкой на Twitter новостного агентства Кувейта KUNA.
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