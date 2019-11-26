Происшествия

REGNUMREGNUMВ Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

В отношении пенсионерки возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Заводский районный суд в Кемерове признал её виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
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79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина

Комсомольская правда - Кемерововчера в 23:05

В Кемерове 79-летняя пенсионерка занялась криминальным хобби

Сибдеповчера в 22:31

Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына

Московский комсомолец Кузбассвчера в 22:21

79-летняя кемеровчанка решила распродать героин мертвого сына-наркомана

VSE42.RUвчера в 22:03

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

ТАССвчера в 22:42

В Кемерове 79-летнюю пенсионерку отправили в колонию за торговлю героином

Газета Кемеровавчера в 23:15

Кемеровчанка преклонных лет занялась наркоторговлей

Avoka.doвчера в 23:49
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Спорт

Источник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года.
Вести.Ru вчера в 14:30
Политика

США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства

Стороны договорились о партнерстве в области оборонной промышленности и технологий, а также развитии сотрудничества в рамках ОПК.
Политика Сегодня вчера в 20:49
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия вчера в 16:30
Экономика

В Счетной палате предложили открыть доступ к налоговой тайне

"Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.
Российская газета 01:39
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

RT на русском вчера в 09:36
Общество

Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы

Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Российская газета вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание жениться

Территория новостей вчера в 12:11
Энергетика

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Известия вчера в 08:40
Политика

Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы

Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
РИА Новости 02:15
Наука

Музыка оказалась универсальным языком различных культур

Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что музыка является универсальным языком различных культур — независимо от времени и ареала проживания их носителей.
Вечерняя Москва вчера в 17:22
Здоровье

Почти 1,8 тысячи человек проверили легкие в центрах «Мои документы»

Почти 1,8 тысячи человек прошли бесплатное обследование легких в центрах госуслуг "Мои документы" за четыре дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:01
Футбол

Эриксен отказался от нового контракта с «Тоттенхэмом»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен отказался от пролонгации сотрудничества с лондонским «Тоттенхэмом», несмотря на поступившее предложение от руководства клуба.
Евро-футбол.ру 01:51
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах

Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
UfacityNews.ru 24 ноября в 15:26
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru вчера в 17:28
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Экономика

«Русич» намерен построить крупнейший склад в России

В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров.
РИА Новости 02:06
Спорт

Ремейк «Мор. Утопия» выйдет на Xbox One 12 декабря

Время имеет важное значение в Pathologic 2, за ним надо следить и вдумчиво тратить драгоценные минуты.
3DNews вчера в 14:38
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Lenta.ru вчера в 22:45
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ

Аргументы и Факты 24 ноября в 18:14
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Известия 24 ноября в 23:28
Происшествия

Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье

Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Газета.Ru 01:24
Гаджеты

Huawei начала продажи в России первого смартфона без сервисов Google

Huawei 25 ноября запускает в России продажи флагманского смартфона Mate 30 Pro — первого без сервисов Google, рассказал «Коммерсанту» собеседник, знакомый с планами компании.
Forbes вчера в 02:58
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово»

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО «Лефортово» для проведения обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
МР7.ру вчера в 23:15
Космос

Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет

Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
Актуальные Новости 00:00
Экономика

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
Коммерсантъ вчера в 17:43
Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru вчера в 08:50
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv вчера в 06:47
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
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