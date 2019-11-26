Происшествия
REGNUMВ Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
В отношении пенсионерки возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Заводский районный суд в Кемерове признал её виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
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Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына
Московский комсомолец Кузбассвчера в 22:21
В Кемерове 79-летнюю пенсионерку отправили в колонию за торговлю героином
Газета Кемеровавчера в 23:15
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Спорт
Источник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года.
Политика
США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства
Стороны договорились о партнерстве в области оборонной промышленности и технологий, а также развитии сотрудничества в рамках ОПК.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Экономика
В Счетной палате предложили открыть доступ к налоговой тайне
"Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание жениться
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Политика
Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
Наука
Музыка оказалась универсальным языком различных культур
Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что музыка является универсальным языком различных культур — независимо от времени и ареала проживания их носителей.
Здоровье
Почти 1,8 тысячи человек проверили легкие в центрах «Мои документы»
Почти 1,8 тысячи человек прошли бесплатное обследование легких в центрах госуслуг "Мои документы" за четыре дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Футбол
Эриксен отказался от нового контракта с «Тоттенхэмом»
Датский полузащитник Кристиан Эриксен отказался от пролонгации сотрудничества с лондонским «Тоттенхэмом», несмотря на поступившее предложение от руководства клуба.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
Политика
Соловьев назвал Зеленского завхозом
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Экономика
«Русич» намерен построить крупнейший склад в России
В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров.
Спорт
Ремейк «Мор. Утопия» выйдет на Xbox One 12 декабря
Время имеет важное значение в Pathologic 2, за ним надо следить и вдумчиво тратить драгоценные минуты.
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии
По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Происшествия
Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье
Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Гаджеты
Huawei начала продажи в России первого смартфона без сервисов Google
Huawei 25 ноября запускает в России продажи флагманского смартфона Mate 30 Pro — первого без сервисов Google, рассказал «Коммерсанту» собеседник, знакомый с планами компании.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово»
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО «Лефортово» для проведения обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Космос
Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет
Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.