Глава региона попросил жителей по-прежнему оставаться дома и не покидать жилище без необходимости. В первую очередь это касается пожилых граждан. Также Сергей Цивилев сообщил, что откроется ряд предприятий малого и среднего бизнеса, торговые объекты в отдельно стоящих зданиях.

В Кузбассе до 19 апреля продлен режим самоизоляции

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