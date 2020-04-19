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В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

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Финансы Дефицит бюджета России в 2020 году может достигнуть 5,6 трлн рублей Москва, 20 апреля 2020, 00:55 — REGNUM Бюджет России в 2020 году может не досчитаться 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей.

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Общество В Приморье выявлено уже 80 случаев заражения коронавирусом Владивосток, 20 апреля 2020, 02:56 — REGNUM Еще 13 случаев официально подтверждённого заражения новой коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье по состоянию на вечер 19 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 10

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