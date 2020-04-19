Коронавирус
Российская газетаВ Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе. В регионе, где за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев заражения, диагноз подтвердился в общей сложности у 41 человека из пяти муниципальных образований.
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Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово08:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:55, Ашберн
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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
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РИА Новости вчера в 11:25
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Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Общество
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Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
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Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу
В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa 09:08
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Культура
В Москве скончался композитор Александр Вустин
24 апреля композитору должно было исполниться 77 лет. Вустин окончил Московскую консерваторию.
Культуромания 10:42
Происшествия
Су-25 случайно выпустил ракету и убил четырех человек
Lenta.ru вчера в 17:49
Политика
Путин подписал указ о правовом положении иностранцев
Президент подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:15
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
РБК 10:00
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили у Алёны Шишковой болезнь Юлии Началовой
Пользователи Instagram заподозрили у модели болезнь Юлии Началовой.
Дни24 16 апреля в 14:43
Политика
Историк рассказал, как нашли останки Гитлера
В распоряжение контрразведчиков была выделена группа военных медиков, которая выполнила всю необходимую работу по идентификации трупа Гитлера и оформила результаты соответствующими актами.
РИА Новости вчера в 20:54
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс
Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 11:22
Происшествия
Саудовская принцесса сидит в тюрьме и просит о помощи
Представительница королевской семьи Саудовской Аравии — принцесса Басма бинт Сауд — находится в тюрьме: об этом стало известно на минувшей неделе после того, как она написала в Twitter, что находится в заключении, а ее здоровье ухудшается.
Газета.Ru 11:34
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
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LG показала на видео дизайн нового смартфона Velvet
Компания LG разместила на видеохостинге YouTube ролик с демонстрацией дизайна смартфона нового поколения Velvet.
iReactor 10:11
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Фигурное катание
Косторная рассказала о конкуренции в группе Тутберидзе
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала об отношении к конкуренции в группе Этери Тутберидзе, где работают её основные соперницы Анна Щербакова и Александра Трусова.
RT на русском вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11