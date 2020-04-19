Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе. В регионе, где за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев заражения, диагноз подтвердился в общей сложности у 41 человека из пяти муниципальных образований.

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

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