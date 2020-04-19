Коронавирус
Российская газетаВ Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе. В регионе, где за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев заражения, диагноз подтвердился в общей сложности у 41 человека из пяти муниципальных образований.
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На нескольких территориях Кузбасса был введён обязательный масочный режим из-за коронавируса
Московский комсомолец Кузбасс08:56
Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово08:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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Происшествия
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Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:53
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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
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Lenta.ru 17 апреля в 13:40
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С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
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РБК 09:16
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Inkazan 17 апреля в 10:25
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В США прошли массовые протесты против карантина
В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
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Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Общество
Орешкин видит перспективы быстрого восстановления экономики России
Москва, 19 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым».
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Общество
«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?
В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
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Мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала оштрафовать BBC, поскольку британская корпорация «тщательно» подбирает слова, выражения и эмоции для формирования негативного восприятия о России во всем мире.
Комсомольская правда вчера в 09:26
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Энрот — о минском «Динамо»: Дикий Запад в этой организации
Экс-голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о минувшем сезоне в стане «зубров».
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Кино
Джеймс Ганн составил список лучших боевиков. В него вошел один российский фильм
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») составил список лучших боевиков, в который вошли более 50 фильмов.
Афиша Daily вчера в 08:27
Общество
Уголовное дело из-за скопления людей в храме завели на Украине
На Украине возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции страны.
Газета.Ru 08:58
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
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Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
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Российская газета 08:43