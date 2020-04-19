Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе. В регионе, где за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев заражения, диагноз подтвердился в общей сложности у 41 человека из пяти муниципальных образований.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

В Кузбассе снова усилены меры борьбы с COVID-19

КузПресс08:27

В Кузбассе жителей четырех территорий обязали носить маски

РИА Новости10:00

На нескольких территориях Кузбасса был введён обязательный масочный режим из-за коронавируса

Московский комсомолец Кузбасс08:56

На территории Краснобродского, Беловского и Мысковского городских округов ужесточаются ограничительные меры

Кузбасс09:42

Сергей Цивилёв ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса

Город новостей08:10

Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово08:07

В некоторых территориях Кузбасса введён масочный режим из-за коронавируса

Газета Кемерова08:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика

Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России

Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо".
ТАСС 03:05
388
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
260
Происшествия

В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку

Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:53
138
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
259
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
1,6K
Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве составило 60%

Почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов заболевания.
Известия 02:19
85
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Говорит Москва вчера в 07:25
2,6K
Политика

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
1,8K
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
139
Авто

Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

Автоновости дня 09:06
6
Шоу-бизнес

Жена Овечкина опубликовала фото с сыном и собрала комплименты

Анастасия Шубская, жена звезды НХЛ Александра Овечкина, опубликовала в Instagram фото с сыном.
RT на русском вчера в 17:50
Культура

В Москве умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
1
Транспорт

Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер

С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
8
Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
13
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,8K
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
71
Общество

В России безработные получат максимальные выплаты

Плюс ко всему, если у временно безработных есть дети, то он получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.
Inkazan 17 апреля в 10:25
2,2K
Общество

В США прошли массовые протесты против карантина

В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
230
Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
76
Экономика

Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
700
Общество

Орешкин видит перспективы быстрого восстановления экономики России

Москва, 19 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым».
REGNUM 07:11
35
Общество

«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?

В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
2
Здоровье

Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
208
Музыка

Мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт

Москва 24 09:54
32
Политика

Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала оштрафовать BBC, поскольку британская корпорация «тщательно» подбирает слова, выражения и эмоции для формирования негативного восприятия о России во всем мире.
Комсомольская правда вчера в 09:26
265
Хоккей

Энрот — о минском «Динамо»: Дикий Запад в этой организации

Экс-голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о минувшем сезоне в стане «зубров».
Чемпионат 10:00
Кино

Джеймс Ганн составил список лучших боевиков. В него вошел один российский фильм

Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») составил список лучших боевиков, в который вошли более 50 фильмов.
Афиша Daily вчера в 08:27
Общество

Уголовное дело из-за скопления людей в храме завели на Украине

На Украине возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции страны.
Газета.Ru 08:58
2
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
101
Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
64
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Краснобродский
Посёлок городского типа в России
Посёлок городского типа в Кемеровской области России, административный центр Краснобродского городского округа. Население - 11569 чел.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное