Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. По данным на этотмомент, пострадавших и погибших нет. Местные жители публикуют видео с места пожара: на кадрах видно, что горят несколько домов по обеим сторонам проезжей части.
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с чего всё началось
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за пожара прервал
 рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехал на место происшествия, сообщается на сайте администрации правительства региона.
РБК06:05

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В поселке в Кемеровской области пожар уничтожил 22 дома

РБК06:05

В Кемеровской области загорелось село

Интерфакс05:29

Сергей Цивилев: всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь

10 канал05:14

В Кузбассе лесной пожар перекинулся на третий населенный пункт

Известия05:34

В Кемерове загорелись четыре жилых дома

Российская газета06:57

Почти 40 домов сгорели или повреждены в Кемеровской области от природных пожаров

ТАСС07:17

Полиция Кузбасса организовала проверки на местах пожаров в Кузбассе

РИА Новости06:36
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Транспорт

В России изменили правила продажи билетов на поезд

Правило действует при покупке билетов в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
REGNUM 01:50
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Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
60
Политика

В Кремле оценили предложение распространить пропуска на другие регионы

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на другие российские регионы.
Газета.Ru 05:45
24
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
72
Общество

В Магадане госпитализировали ребенка с COVID-19 и пневмонией

Шесть человек за сутки заболели коронавирусом в Магаданской области, один из них ребенок, госпитализированный с пневмонией, сообщил в на своей странице в телеграмм-канале Носов-Live губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 07:06
Политика

Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян

Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:08
7
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Экономика

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
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Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
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Финансы

Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых

31 января регулятор решил понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. 13 марта нацбанк понизил ставку до 10% годовых.
Интерфакс 07:24
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,3K
Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
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Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
158
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
63
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Футбол

Олег Шатов перейдёт из «Зенита» в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» договорился с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым.
Чемпионат вчера в 11:49
Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
13
Политика

В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32
3
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать корабли США

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 07:20
502
Общество

Турецкие отели могут отказаться от системы «все включено»

Пандемия коронавируса вынуждает владельцев отелей в Турции отказаться от самой заветной и любимой россиянами системы all inclusive (все включено) или сильно изменить ее, пишет газета «Известия».
Live24 05:46
12
Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
1,1K
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
277
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Происшествия

У Казанского собора частично обрушился фасад дома

АиФ Санкт-Петербург 04:45
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Общество

У мусульман начался священный месяц Рамадан

Все верующие встречают священный месяц Рамадан, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 18:48
3
Космос

Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли

В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты.
AstroNews.ru вчера в 13:04
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Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
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