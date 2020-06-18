Происшествия
Российская газетаВ Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
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Мошенники в Кузбассе похитили из фонда ОМС 250 миллионов рублей
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В Кузбассе задержали руководителей медцентров, подозреваемых в хищении 250 млн рублей фонда ОМС
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