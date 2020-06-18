Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
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В Кузбассе украли 250 миллионов из фонда ОМС

Вести Кузбассвчера в 22:15

Мошенники в Кузбассе похитили из фонда ОМС 250 миллионов рублей

Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:42

В Кемеровской области полицейские задержали подозреваемых в хищении средств одного из фондов

МВД медиавчера в 09:00

В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Российская газетавчера в 11:52

Руководителей медцентров в Кузбассе подозревают в хищении из фонда ОМС 250 млн рублей

ТАССвчера в 11:16

В Кузбассе руководителей частных медклиник подозревают в хищении 250 млн

Сибдеповчера в 11:04

В Кузбассе задержали руководителей медцентров, подозреваемых в хищении 250 млн рублей фонда ОМС

Газета Кемеровавчера в 13:50
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Общество

В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов

Дилетант вчера в 10:49
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Политика

В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина

Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru вчера в 17:58
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Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Газета.Ru вчера в 23:31
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
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Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ вчера в 13:22
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Футбол

«Ростову» грозит техническое поражение при неявке на игру с «Сочи»

Футбольному клубу "Ростов" будет засчитано техническое поражение, если "Сочи" не согласится перенести матч 23-го тура чемпионата России на другую дату, а "Ростов" не явится на игру, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине

Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Происшествия

СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

«Нафтогаз» захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом

"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.
РИА Новости вчера в 13:37
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

На доске с почетом: работодателей обяжут хвалить сотрудников

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
Известия вчера в 17:01
Общество

Задержан конкурент Лукашенко на пост президента Белоруссии

Претендент на пост президента Республики Беларусь Виктор Бабарико задержан правоохранителями как непосредственный организатор противоправной деятельности.
Народные новости вчера в 11:56
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Экономика

«Кризис хуже 1998 года»: защитник уральских бизнесменов — о том, когда наступят последствия пандемии

Бизнес-сообщество сходится во мнении, что куда более серьезные проблемы от кризиса мы увидим в конце лета — начале осени.
Екатеринбург Онлайн 00:05
Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
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Шоу-бизнес

66-летняя Любовь Успенская пришла на проект «Дом-2»

Оказалось, что Любовь пришла к главному шансонье проекта Илье Яббарову, чтобы спеть с ним дуэтом и помочь в одном важном деле.
Wday.ru вчера в 11:20
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Армия и оружие

Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
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Политика

Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов об инопланетных существах.
Газета.Ru вчера в 23:12
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Экономика

Поскромничали: Россия упала в мировом рейтинге конкурентоспособности

Россия опустилась на пять позиций в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира.
Известия вчера в 17:02
Общество

Турецкая газета выдала Веру Брежневу за жену Зеленского

Крупное турецкое издание Нurriyet перепутало супругу украинского президента Владимира Зеленского с Верой Брежневой.
NewInform 00:10
Общество

Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram

Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM вчера в 08:20
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Шоу-бизнес

«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини

Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой вчера в 07:33
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