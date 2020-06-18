Происшествия
Российская газетаВ Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
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В Кузбассе задержали руководителей медцентров, подозреваемых в хищении 250 млн рублей фонда ОМС
Газета Кемеровавчера в 13:50
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество
Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз
НТВ 17 июня в 13:52
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Экономика
Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:16
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Экономика
Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собирается стать опекуном матери
Напомним, что ранее Анна-Мария заявляла о желании договориться со специалистами, чтобы показать мать наркологу и психиатру, потому что родительница категорически отрицает болезнь.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию.
RT на русском 02:10
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Газета.Ru 01:42
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Футбол
Канисарес обвинил Гвардиолу в мутации мозга
Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес осудил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы за его заявления в поддержку независимости Каталонии.
ProstoProSport 02:45
Здоровье
Врачи рассказали, кому не стоит загорать
ФедералПресс 00:56
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
Транспорт
Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Четверть ежемесячного дохода Телегина составляет примерно 1,5 млн рублей.
iReactor 02:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Экономика
Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами
Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.
РБК 03:01
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Политика
Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
ТК Звезда 00:06
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Общество
В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища
Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой.
Lenta.ru вчера в 16:22
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС вчера в 18:05