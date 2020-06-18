Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
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В Кузбассе украли 250 миллионов из фонда ОМС

Вести Кузбассвчера в 22:15

Из фонда ОМС в Кузбассе похищено 250 млн рублей

ВашГород.рувчера в 21:00

В Кемеровской области полицейские задержали подозреваемых в хищении средств одного из фондов

МВД медиавчера в 09:00

В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Российская газетавчера в 11:52

Руководителей медцентров в Кузбассе подозревают в хищении из фонда ОМС 250 млн рублей

ТАССвчера в 11:16

В Кузбассе руководителей частных медклиник подозревают в хищении 250 млн

Сибдеповчера в 11:04

В Кузбассе задержали руководителей медцентров, подозреваемых в хищении 250 млн рублей фонда ОМС

Газета Кемеровавчера в 13:50
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

Газета.Ru 02:00
4
Общество

Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
100
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
791
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
169
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
210
Политика

Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ

РИА Новости 03:10
2
Наука

Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз

НТВ 17 июня в 13:52
169
Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

REGNUM 01:28
1,3K
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
3K
Экономика

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:16
1
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
4K
Экономика

Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах

Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова собирается стать опекуном матери

Напомним, что ранее Анна-Мария заявляла о желании договориться со специалистами, чтобы показать мать наркологу и психиатру, потому что родительница категорически отрицает болезнь.
StarHit.ru вчера в 23:30
4
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
2,5K
Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию.
RT на русском 02:10
4
Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Газета.Ru 01:42
8
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
2,4K
Футбол

Канисарес обвинил Гвардиолу в мутации мозга

Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес осудил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы за его заявления в поддержку независимости Каталонии.
ProstoProSport 02:45
Здоровье

Врачи рассказали, кому не стоит загорать

ФедералПресс 00:56
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
6K
Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
1
Шоу-бизнес

Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей

Четверть ежемесячного дохода Телегина составляет примерно 1,5 млн рублей.
iReactor 02:51
12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
1
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
605
Экономика

Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами

Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.
РБК 03:01
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
105
Политика

Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО

ТК Звезда 00:06
10
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
838
Общество

В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища

Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой.
Lenta.ru вчера в 16:22
5
Армия и оружие

Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС вчера в 18:05
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