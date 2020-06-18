Происшествия
Газета.RuИз фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей
В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Мошенники в Кузбассе похитили из фонда ОМС 250 миллионов рублей
Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:42
В Кузбассе задержали руководителей медцентров, подозреваемых в хищении 250 млн рублей фонда ОМС
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
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