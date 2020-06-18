В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.

Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей

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