Происшествия

РБКРБКВ Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

Как сообщает sibdepo.ru, погибшая работала уборщицей в школе. В пресс-службе регионального МВД изданию рассказали, что жители дома, где произошло убийство, сообщили, что в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.
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В СК рассказали подробности убийства женщины в Бачатском

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Нёс пакет к мусорке: стали известны подробности расчленения женщины в Кузбассе

Сибдеповчера в 22:29

Кузбассовец расчленил школьную уборщицу для сокрытия преступления

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Задержанный кузбассовец рассказал, зачем расчленил знакомую

Газета Кемеровавчера в 23:23

Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:27

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Avoka.doвчера в 23:30

Полицейский в Кузбассе задержал мужчину при попытке выкинуть в мусор части тела

ТАССвчера в 23:13
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Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp

Газета DAILY вчера в 12:22
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Моуринью может пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»

В подписании 38-летнего форварда заинтересован новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, работавший с ним в «Интере» и «МЮ».
Sports.ru вчера в 15:57
Здоровье

В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение

Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
ПроТуймазы вчера в 00:17
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Транспорт

Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Газета.Ru 00:24
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета вчера в 17:28
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК вчера в 14:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 00:36
Происшествия

Генерала связали с вымогателями

Коммерсантъ вчера в 09:41
Теннис

Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Pravda.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 20 ноября в 04:22
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян с «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Uznayvse.ru вчера в 17:16
Общество

Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
ФедералПресс вчера в 18:57
Происшествия

В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Известия вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 20 ноября в 03:55
Общество

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
ЖКХ

Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска

В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 00:06
Армия и оружие

Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой

Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
ТАСС вчера в 19:23
Хоккей

Овечкин приготовил пиццу и доставил ее по заказу

В ходе акции Овечкин лично доставил пиццу по нескольким адресам.
Sportbox.RU вчера в 19:36
Политика

Правоохранители и ЦБ ответили на запрос депутатов о страховании долевого строительства

Как говорится в ответе ЦБ на парламентский запрос, закон о долевом строительстве, который с 2014 года установил страхование одним из способов защиты дольщиков, не давал Банку России полномочий по установлению дополнительных требований к страховщикам, что «изначально существенно сужало» возможности ЦБ по защите дольщиков, не мог регулятор и влиять на тарифы и расходы страховых компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Армия и оружие

США озвучили слабое место своей защиты от России и Китая

Российская газета вчера в 22:28
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме

РИА Новости вчера в 13:05
Политика

Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа

Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен.
Газета.Ru 20 ноября в 17:44
Происшествия

Во Франции подавшего милостыню мужчину оштрафовали на 100 евро

На вокзале в Тулузе железнодорожная полиция оштрафовала француза, который подал милостыню.
Российская газета вчера в 21:58
Главное