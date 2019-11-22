Происшествия
РБКВ Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
Как сообщает sibdepo.ru, погибшая работала уборщицей в школе. В пресс-службе регионального МВД изданию рассказали, что жители дома, где произошло убийство, сообщили, что в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.
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Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:27
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Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
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Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
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Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
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В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы
В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
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В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
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Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска
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Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
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Овечкин приготовил пиццу и доставил ее по заказу
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Правоохранители и ЦБ ответили на запрос депутатов о страховании долевого строительства
Как говорится в ответе ЦБ на парламентский запрос, закон о долевом строительстве, который с 2014 года установил страхование одним из способов защиты дольщиков, не давал Банку России полномочий по установлению дополнительных требований к страховщикам, что «изначально существенно сужало» возможности ЦБ по защите дольщиков, не мог регулятор и влиять на тарифы и расходы страховых компаний.
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Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
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Происшествия
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