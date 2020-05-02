Два новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Кузбассе за сутки, сообщила 30 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области. Таким образом, за время эпидемии в Кузбассе выявлено 128 человек с новым коронавирусом.

В Кузбассе от коронавируса за сутки выздоровели семь человек

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